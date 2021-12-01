2021/12/01 | 21:00 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fXBbrx9Ej18

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خبراء يتحفظون على إنشاء اتحاد تجاري بين بغداد وأنقرة وطهران) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خبراء يتحفظون على إنشاء اتحاد تجاري بين بغداد وأنقرة وطهران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).