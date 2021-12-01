2021/12/01 | 21:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكهرباء تصدر توضيحاً بشأن رواتب منتسبيها من العقود » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 20:53

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