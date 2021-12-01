2021/12/01 | 21:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص منتخب شباب العراق يتوج بطلا بكأس غرب اسيا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخب شباب العراق يتوج بطلا بكأس غرب اسيا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخب شباب العراق يتوج بطلا بكأس غرب اسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).