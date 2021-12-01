مصر تخطف فوزا صعبا أمام لبنان بكأس العرب

2021/12/01 | 21:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتنص منتخب مصر فوزا صعبا على حساب

لبنان، بنتيجة (1-0)، في اللقاء الذي

جمعهما اليوم الأربعاء على ملعب

(الثمامة) بقطر، ضمن الجولة الأولى

للمجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب.

سجل منتخب مصر هدف الفوز في ال

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