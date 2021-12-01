عالية نصيف: كتل الشيعة اتفقت على حكومة توافق.. ومنصب نائب الرئيس للإطار

2021/12/01 | 21:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت النائبة السابقة عن ائتلاف دولة

القانون عالية نصيف، الأربعاء، إن

"الإطار التنسيقي" وضع ضمن مطالبه منصب

نائب رئيس الجمهورية.

وقالت نصيف في تصريح متلفز، إن "مخرجات

اجتماع الإطار التنسيقي مسبقة"، مب

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