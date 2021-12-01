تعرف عليها.. علامات رئيسية لسرطان الحلق

2021/12/01 | 21:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- والحنجرة هي الاسم الصحيح لما يُعرف أكثر باسم صندوق الصوت الخاص.

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