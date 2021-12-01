2021/12/01 | 21:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتقلت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، رجلا خرق الحاجز الأمني أمام البرلمان البريطاني.

وأظهرت الصور المتداولة رجلا على الأرض داخل ساحة محصنة في البرلمان بينما وقف الضباط فوقه موجهين البنادق نحوه.

وقالت شرطة العاصمة لندن إن الرجل اعتقل للاشتباه في التعدي على ممتلكات في موقع محمي، مؤكدة أنه لا يتم التعامل مع الحادث على أنه “إرهابي”.

وقالت سلطات مجلس العموم: “نحن على علم بحادث في مبنى البرلمان يحضره أفراد من الشرطة والأمن”.



هذا وتقوم الشرطة المسلحة بدوريات في مجلسي البرلمان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال رجل بعد خرقه الحاجز الأمني أمام البرلمان البريطاني) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال رجل بعد خرقه الحاجز الأمني أمام البرلمان البريطاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).