المطيري يبحث مع السفير التركي القضايا الدولية والاقليمية والملفات المشتركة

2021/12/01 | 21:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / بحث رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري احمد المطيري مع السفير التركي في بغداد علي رضا كوناي ، اهم القضايا المطروحة على الساحتين الدولية والاقليمية والملفات المشتركة بين البلدين .وشهد اللقاء / حسب بيان للهيئة/ تبادل الحديث حول السبل الكفيلة بتعزيز التعاون البناء بين العراق وتركيا في مختلف المجالات ، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمامات المتبادلة بين الشعبين الصديقين.واعرب السفير التركي عن اهتمام بلاده بتطوير العلاقات الثنائية وتقديمها الدعم الكامل لعراق قوي مستقر./انتهى3

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