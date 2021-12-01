ببطولة كاس العرب .. فوز مغربي كبير على حساب المنتخب الفلسطيني

2021/12/01 | 21:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تمكن المنتخب المغربي من تحقيق فوز كبير على نظيره الفلسطيني بنتيجة (4-0)، اليوم الأربعاء، في ملعب الجنوب في العاصمة القطرية الدوحة ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لبطولة كاس العرب.سجل رباعية المغرب كل من محمد نهيري بالدقيقة 31، عبد الإله حافيظي "هدفين" (56، 64)، وبدر بانون من ركلة جزاء (87).وبهذا الفوز رفع منتخب المغرب رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة مؤقتا، بينما يتذيل منتخب فلسطين الترتيب بدون نقاط، في انتظار نتيجة مباراة السعودية والأردن بنفس المجموعة، في وقت لاحق اليوم./انتهى3

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