العراق.. أحكام بالإعدام بحق عناصر في القاعدة

2021/12/01 | 21:59 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات ذي قار في العراق أحكاماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق 5 متهمين بالإرهاب، بينهم مسؤول بتنظيم القاعدة من محافظة ديالى.

وأوضح مصدر أمني، اليوم الأربعاء، أن المدانين تنوعت عملياتهم الإرهابية بتنفيذ هجمات مسلحة وإعدام مواطنين وتفجير عبوات ناسفة.

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كما بيّن أن القرار صدر استنادا لأحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.

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