2021/12/01 | 22:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني رغم منع حركة طالبان معظم طالبات المدارس الثانوية في أفغانستان من حضور الفصول الدراسية، لكن ولاية هيرات كانت الاستثناء الوحيد.وبذل المعلمون وأولياء الأمور في مقاطعة هيرات الأفغانية جهدا فريدا لإقناع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدارس الفتيات..



ولاية هيرات الأفغانية تصنع الاستثناء المركز الخبري الوطني.

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