آثار ذي قار توضح تفاصيل المدينة السياحية وتعلن قرب إنشاء ثلاثة فنادق

2021/12/01 | 22:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أعلنت مديرية آثار ذي قار، اليوم الأربعاء، تخصيص 25 مليار دينار إلى مدينة أور، فيما حددت موعد إنجاز تهيئة المدينة لاستقبال أعداد السياح الكبيرة.وقال مدير آثار ذي قار عامر عبد الرزاق، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الامانة العامة لرئاسة الوزراء خصصت مبالغ مالية تقدر بـ (11) مليار دينار ومدينة سياحية بمساحة 600 دونم بالقرب من مدينة اور الأثرية لاستقبال السياح"، مبينا أن "هذه المدينة ستتضمن كنيسة ومسجدا ومركزا للحوار".وأضاف، أن "صندوق اعمار ذي قار خصص 10 مليارات دينار للبنى التحتية الخاصة بمدينة اور"، مشيرا الى أنه "سيتم بناء 3 فنادق سياحية خلال هذه الايام من قبل رجال الاعمال والمستثمرين".وأكد عبد الرزاق أن "اعداد الحجيج بدأت تتضاعف بعد زيارة بابا الفاتيكان حيث كان يزور المدينة وفد واحد خلال الشهر"، لافتا الى أنه "بعد زيارة البابا أصبحت الوفود من أربعة الى ثمانية خلال اليوم الواحد".وبين أن "المدينة تحتاج الى تهيئة لاستقبال هذه الاعداد"، موضحا أن "انجاز تهيئة مدينة اور ستعمل عليه الحكومة وستنجز خلال 2022".

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