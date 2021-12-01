2021/12/01 | 22:10 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كنوز داعش تعرقل إعادة إعمار الموصل والأهالي يستغيثون) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: mt7xMR1Leo8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كنوز داعش تعرقل إعادة إعمار الموصل والأهالي يستغيثون) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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