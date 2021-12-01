2021/12/01 | 22:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني افاد المتنبئ الجوي، صادق عطية ، اليوم الاربعاء، بتواجد سحب رعدية في مناطق عديدة من مدن البلاد.وذكر عطية في صفحته على الفيسبوك، وتابعه “المركز الخبري الوطني” عن “تواجد السحب الرعدية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امطار رعدية خلال الساعات المقبلة المركز الخبري الوطني.

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