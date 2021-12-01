الديمقراطي الكردستاني عن خسارة مقعدين: هناك تجاوز قانوني وسرقة لمقاعدنا

2021/12/01 | 22:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز وصف الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأربعاء، خسارته لمقعدين بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات، مقارنة بما حصده من مقاعد قبل إجراء العد والفرز اليدوي، بـ”السرقة“.وقال مسعود حيدر مستشار رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، في تصريح صحفي: إن “هناك تجاوزاً قانونياً فاضحاً بما يتعلق بنتائج الانتخابات وما يتعلق بمقعدي الحزب الديمقراطي الكردستاني”.

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