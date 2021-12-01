نقيب الصحفيين مؤيد اللامي يبارك للشعب العراقي فوز منتخب الشباب بكاس غرب اسيا

2021/12/01 | 22:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / بارك نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي للشعب العراقي فوز منتخب الشباب بكأس غرب اسيا.وقال اللامي في تغريدة على / تويتر / :" مبارك لمنتخب شباب العراق بكرة القدم فوزه بكأس غرب آسيا ..ومبارك لشعبنا العراقي الكريم هذا الفوز الذي طال بعد احزان كثيرة ".واضاف اللامي :" شكراً لكم ياشباب لقد افرحتمونا عكس من احزننا ومن تكلم كثيراً وانفق من الاموال كثيرا ..تحية للمنتخب اللبناني الذي قدم جهداً رائعا ..شكراً للجماهير "./ انتهى3

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