الولايات المتحدة والإمارات تسجلان اول اصابتين بالمتحور الجديد لكورونا

2021/12/01 | 22:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت الولايات المتحدة تسجيلها اول اصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا / اوميكرون / لشخص وصل الى كاليفورنيا قادما من جنوب أفريقيا.كما سجلت دولة الامارات العربية اول اصابة بالمتحور الجديد./انتهى3

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