التجارة تشكل لجنة عالية المستوى لتنفيذ مشروع البطاقة الالكترونية

2021/12/01 | 22:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن وزير التجارة، علاء الجبوري، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة عالية المستوى لتنفيذ مشروع البطاقة الالكترونية .وقال الجبوري، خلال لقائه المدير الاقليمي لبرنامج الاغذية العالمي التابع للامم المتحدة في بيان تلقاه […]

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