2021/12/01 | 22:45 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد.. أمطار غزيرة تهطل الآن في #أربيل) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 4U4dFwN5dLg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد.. أمطار غزيرة تهطل الآن في #أربيل) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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