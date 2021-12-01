الإمارات تعلن تسجيل أول إصابة بالمتحور

2021/12/01 | 22:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات عن تسجيل أول حالة إصابة بالمتحور "أوميكرون" لسيدة إفريقية قادمة من دولة أفريقية مرورًا بدولة عربية وحاصلة على جرعتي لقاح كوفيد 19 حسب البروتوكول الوطني المعتمد.

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