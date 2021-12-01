بعد 16 عاما من السجن الكاتبة الأميركية أليس سيبولد تعتذر لرجل اتهمته خطأ باغتصابها

2021/12/01 | 22:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اعتذرت الكاتبة الأميركية أليس سيبولد، لرجل اتهمته خطأً باغتصابها وسجن 16 عاما قبل أن يبرّأ نهائيا الأسبوع الماضي.وكتبت أليس سيبولد في منشور على موقع ميديوم “أريد أن أقول لأنتوني برودواتر […]

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