الحكيم والعبادي يدعوان المحكمة الاتحادية إلى النظر بجدية بالطعون

2021/12/01 | 23:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم ورئيس المجلس القيادي للتحالف حيدر العبادي، الاربعاء، المحكمة الاتحادية إلى النظر بجدية بالطعون المتعلقة بالانتخابات.

وقال مكتب الحكيم في بيان، إن “رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية استقبل بمكتبه في بغداد رئيس المجلس القيادي للتحالف والوفد المرافق له وتداول معه في مستجدات الوضع السياسي ونتائج الإنتخابات البرلمانية”.

ونقل البيان عن الحكيم والعبادي تأكيدهما على “أهمية تشكيل حكومة خادمة قادرة على تحقيق تطلعات الشعب العراقي وتنهض بالواقع الخدمي وفرص العمل”.

ودعا الحكيم والعبادي الى “تفادي الإنسداد السياسي لما له من تأثير كبير في تعزيز الشرخ بين المواطن ونظامه السياسي ويزيد من زعزعة الثقة بالنظام الديمقراطي”.

واشار البيان الى أنهما “دعا المحكمة الإتحادية إلى النظر بجدية للطعون المقدمة إليها قبل المصادقة على نتائج الإنتخابات وإنصاف القوى المعترضة”، محملا الجميع “مسؤولية تغليب المصلحة الوطنية والنظر لمصالح المواطنين الطامحين في تحسين واقعهم المعيشي والخدمي”.

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