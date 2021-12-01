ايقاف مباراة واتفورد وتشيلسي بسبب حالة طارئة بالمرجات

2021/12/01 | 23:32 - المصدر: بغداد اليوم

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‏تقرر إيقاف مباراة واتفورد وتشيلسي، اليوم الاربعا، بسبب حالة طارئة بالمدرجات.وغادر اللاعبون الملعب، فيما سقط أحد المشجعين بنوبة قلبية حادة وبحاجة ماسة للمساعدة، حيث هرع طاقمي تشيلسي و واتفورد الطبيان لمحاولة مساعدته وعلاجه".

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