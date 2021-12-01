توجيه عاجل من الكاظمي

2021/12/01 | 23:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بارك رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، الشعب العراقي لفوز منتخب الشباب ببطولة غربي اسيا على نظيره اللبناني بضربات الترجيح.

وقال الكاظمي في تغريدة له على (تويتر) "نبارك لمنتخب شباب العراق فوزه ببطولة غرب آسيا".

ووجه الكاظمي "بتكريمهم بما يليق بإنجازهم، الفوز فرصة لشحذ الهمم نحو بناء قدرات عراقية رياضية ترفع اسم العراق".

وعبر عن دعمه "لمنتخبنا الوطني للفوز ببطولة كأس العرب".

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