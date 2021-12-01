العامري يهنئ شباب العراق بفوزهم ببطولة غرب آسيا

2021/12/01 | 23:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / هنأ رئيس تحالف الفتح هادي العامري شباب العراق بفوزهم ببطولة غرب اسيا.وقال في بيان : " اتقدم باحر التهاني الى شبابنا الابطال الغيارى لفوزهم في بطولة غرب آسيا لكرة القدم اليوم بعد تخطيهم منتخب لبنان الشقيق".واضاف العامري :" ان هذا الفوز يؤكد قدرة العراقيين على مواجهة التحديات، وحرصهم على تمثيل بلدهم افضل تمثيل .كما ان اقامة هذا الحدث الكبير في العاصمة الحبيبة بغداد يبرهن على قدرة العراق على استضافة المناسبات الكبيرة بفضل الانتصارات المتحققة على قوى الارهاب والظلام".واشار الى :" ان الفوز الذي حققه الابطال اليوم هو انتصار آخر في قائمة الانتصارات العراقية الطويلة في مختلف الميادين والتي تضعنا جميعا امام مسؤولية تقديم الافضل وتجاوز كل الخلافات والعقبات التي تعترض التقدم وتحقيق مايصبو اليه ابناء شعبنا الكريم "./انتهى3

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