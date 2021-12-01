المرصد العراقي للحريات الصحفية يطالب باطلاق سراح مراسل اعتقل في الحبانية

2021/12/01 | 23:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / طالب المرصد العراقي للحريات الصحفية التابع لنقابة الصحفيين العراقيين ، وزير الداخلية عثمان الغانمي الى التدخل العاجل لاطلاق سراح مراسل قناة العهد الفضائية في محافظة الانبار.وذكر في بيان ان : المراسل تم اعتقاله بعد استدراجه الى مديرية مكافحة الاجرام في الحبانية قرب سيطرة الناظم مساء اليوم الاربعاء، ولايعرف مصيره حتى اللحظة.واضاف المرصد ، ان معلوماته تشير الى ان حميد مجيد الفهداوي مراسل قناة العهد الفضائية تمت دعوته على فنجان قهوة في المديرية، وجرى اعتقاله على الفور.وكان الفهداوي نشر على صفحته على الفيس بوك خبرا عن جريمة سطو مسلح على محل صيرفة في الرمادي قد يكون السبب في الاعتقال.واشار المرصد الى :" ان صحفيي الانبار ، الذين ملوا سياسة تكميم الافواه ، قرروا التوقف عن التغطيات الاعلامية الى حين معرفة مصير زميلهم الفهداوي، وطالبوا بضمان سلامته، وعدم التعرض له، والكف عن الطرق البدائية في التعامل مع الصحفيين والاعلاميين في المحافظة التي تصل معلومات الى المرصد عن عدم وجود ضمانات حقيقية لممارسة العمل الصحفي فيها"./انتهى3

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