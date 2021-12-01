الرد السريع تنعى ضابطاً راح ضحية انفجار عبوة ناسفة في ديالى

2021/12/01 | 23:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نعت قيادة فرقة الرد السريع، الأربعاء، أحد ضباطها الذي توفي جراء إصابته بجروح بليغة جراء انفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى.

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وقالت القيادة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (1 كانون الأول 2021)، إنه "تزف قيادة فرقة الرد السريع، الشهيد البطل الرائد منير داخل جبار ضابط شعبة استخبارات اللواء الثاني، الذي نال شرف الشهادة هذا اليوم بعد إصابته بحروح بليغه إثر انفجار عبوة ناسفة في ناحية العبارة بمحافظة ديالى يوم الجمعة المصادف ٢٦/١١/٢٠٢١، الصبر والسلوان لعائلة الشهيد، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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