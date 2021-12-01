الأمير علي بن الحسين يهنئ العراق بنجاح بطولة الشباب وإقامة النهائي في بغداد

2021/12/01 | 23:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدّمَ الأميرُ علي بن الحسين، رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، الاربعاء، التهاني الى وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقي، عدنان درجال، على نجاح العراق في تنظيمِ وتضييفِ بطولة غرب آسيا الثانية للشباب لكرة القدم في البصرة وأربيل، وإقامة النهائي في بغداد، مع افتتاحِ ملعب المدينة الدولي في بغداد.

وعبّر الأمير علي عن أسفه لعدم تمكنه من حضور نهائي البطولة ومشاركة الجمهور العراقي أفراحه بهذه المناسبة السعيدة لظروفٍ خاصةٍ، متمنياً أن يكون النهائي متميزاً ومبهراً كما هو حال أي بطولة تقام في العراق .

وقدّمَ الوزير درجال شكره وتثمينه للثقةِ الكبيرةِ من اتحاد غرب آسيا والتي تجسدت بأصدق المساعي للأمير علي بن الحسين، وحرصه على إقامة النهائي في بغداد، ووضع حدٍ للحظر المفروض على الملاعب العراقية، مجدداً شكره لكل من أسهم في دعمِ ملفِ العراق استضافة البطولات وبالموافقة الرسمية التي صدرت من الاتحادين الدولي والآسيوي التي كان للشيخ سلمان بن إبراهيم مساعيه الكبيرة فيها، وحرصه على أن تشهد بغداد مباراةً كبيرةً لنهائي بطولة شبابية.

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