2021/12/01 | 23:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، فرض حظر تجوال ليلي، للذين لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك قبيل وخلال موسم الأعياد.ووصف الأبيض، التدبير الجديد، بأنه "أحد الإجراءات التي ترمي إلى كبح الارتفاع الأخير في الإصابات بفيروس كورونا، وإجراء احترازي ضد المتحور الجديد من الفيروس (أوميكرون),وأوضح أن حظر التجول سيبدأ كل ليلة من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا، ابتداء من 17 وحتى 9 يناير المقبل، بالنسبة لمن لم يتلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، أو الذين لا يحملون اختبارا تم إجراؤه قبل فترة لا تزيد عن 48 ساعة.كما نوه إلى أنه من المقرر في وقت لاحق، الإعلان عن العقوبات التي ستطبق على المخالفين.وتتطلب الإجراءات الجديدة أن تعمل الأماكن العامة والمطاعم بسعة 50 بالمئة فقط، كما تتطلب من رواد المطاعم أو الفنادق تقديم شهادة تطعيم أو شهادة اختبار جديدة، بدءا من 10 ديسمبر الجاري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لبنان.. حظر تجوال ليلي لغير الملقحين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لبنان.. حظر تجوال ليلي لغير الملقحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).