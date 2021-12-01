2021/12/01 | 23:50 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "تنسيق عالي المستوى" لترتيب زيارة 11 ألف حاج مسيحي لأور وفكرة أولية عن مكان سكنهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/01 | 23:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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