انذار‭ ‬أمني‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬ولجنة‭ ‬تقصي أحداث‭ ‬الخضراء‭ ‬تحيل‭ ‬تقريرها‭ ‬الى‭ ‬القضاء‭ ‬

2021/12/01 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العصائب‭ ‬تعترض‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬التحقيقات ‭ ‬بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬أمنى‭ ‬عراقي،‭ ‬الاربعاء،‭ ‬بأن‭ ‬قيادة‭ ‬عمليات‭ ‬بغداد‭ ‬رفعت‭ ‬حالة‭ ‬الانذار‭ ‬الامني‭ ‬الى‭ ‬الدرجة‭ ‬القصوى‭.‬ ‭ ‬فيما‭ ‬يجري‭ ‬التحسب‭ ‬لردود‭ ‬فعل‭ ‬سلبية‭ ‬ضد‭ ‬نتائج‭ ‬الانتخابات‭ ‬العراقية‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬نهائية‭ ‬غير‭ ‬قابلة‭ ‬للطعن‭ ‬وتنتظر‭ ‬التصديق‭ ‬فحسب‭. ‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬سياسي‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬اتصالات‭ ‬حذرة‭ […]

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