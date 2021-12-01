2021/12/01 | 23:54 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العصائب تعترض على نتائج التحقيقات بغداد – عبدالحسين غزال أفاد مصدر أمنى عراقي، الاربعاء، بأن قيادة عمليات بغداد رفعت حالة الانذار الامني الى الدرجة القصوى.
فيما يجري التحسب لردود فعل سلبية ضد نتائج الانتخابات العراقية التي تعد نهائية غير قابلة للطعن وتنتظر التصديق فحسب. وقال مصدر سياسي ان هناك اتصالات حذرة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انذار أمني في بغداد ولجنة تقصي أحداث الخضراء تحيل تقريرها الى القضاء ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فيما يجري التحسب لردود فعل سلبية ضد نتائج الانتخابات العراقية التي تعد نهائية غير قابلة للطعن وتنتظر التصديق فحسب. وقال مصدر سياسي ان هناك اتصالات حذرة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انذار أمني في بغداد ولجنة تقصي أحداث الخضراء تحيل تقريرها الى القضاء ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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