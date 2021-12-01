العراق بين متحورَين

2021/12/01 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام بدأت‭ ‬الدول‭ ‬تباعاً‭ ‬بالإعلان‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬أو‭ ‬اثنتين‭ ‬بالمتحور‭ ‬الجديد‭ ‬اوميكرون،‭ ‬وسط‭ ‬معلومات‭ ‬متسربة‭ ‬عن‭ ‬جنوب‭ ‬افريقيا‭ ‬ليست‭ ‬اول‭ ‬من‭ ‬ظهر‭ ‬بها‭ ‬هذا‭ ‬المتحور،‭ ‬وان‭ ‬الدول‭ ‬تضع‭ ‬الاعتبارات‭ ‬الخاصة‭ ‬بها،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والامن‭ ‬وتسويق‭ ‬اللقاحات‭ ‬المتداولة‭ ‬قبل‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬بيانات‭ ‬الإصابات‭ ‬الجديدة‭.‬ ‭ ‬وبات‭ ‬من‭ ‬المثير‭ ‬للريبة‭ ‬أن‭ ‬تعلن‭ ‬الدول‭ […]

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