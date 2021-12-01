الجامعة العربية تنفي لـ (الزمان) وجود مشروع لانضمام إسرائيل وإيران الى عضويتها

2021/12/01 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ أكد‭ ‬مصدر‭ ‬مسؤول‭ ‬بجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬انضمام‭ ‬إسرائيل‭ ‬للجامعة‭ ‬لن‭ ‬يحدث‭ ‬قبل‭ ‬إنشاء‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬لافتا‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬بها‭ ‬مكتب‭ ‬مقاطعة‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬على‭ ‬تصريحات‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬روجت‭ ‬موخرا‭ ‬لضم‭ ‬إسرائيل‭ ‬وإيران‭ ‬إلى‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ […]

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