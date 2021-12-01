2021/12/01 | 23:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: j2Dzlhz9MfA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حيدر زكي: هذه اللقطات من مباراة لبطولة غير معترف بها و انها للفئات السنية وليس للمنتخب الوطني..) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حيدر زكي: هذه اللقطات من مباراة لبطولة غير معترف بها و انها للفئات السنية وليس للمنتخب الوطني..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).