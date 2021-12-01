2021/12/01 | 23:55 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ILrsCWug4JM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفرطوسي: قدمنا طلباً إلى "أبو آلاء الولائي" لتأجيل ضرب الأميركيين من 31/12 إلى ما بعد رأس السنة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الفرطوسي: قدمنا طلباً إلى "أبو آلاء الولائي" لتأجيل ضرب الأميركيين من 31/12 إلى ما بعد رأس السنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).