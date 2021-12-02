دولة القانون: منزل العامري سيجمع الصدر والمالكي على مأدبة غداء

2021/12/02 | 00:01 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

قال القيادي في ائتلاف دولة القانون، بهاء الدين النوري، إن مأدبة غداء ستجمع بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقادة الإطار التنسيقي في منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري.

قال قيادي في ائتلاف المالكي إن التيار الصدري جزء من الإطار التنسيقي ومن البيت الشيعي

وقال النوري في تصريحات متلفزة، وتابعها "ألترا عراق"، إن "الأخوة الصدريين كانوا دائمًا جزءًا مهمًا من الإطار التنسيقي، وما زالوا كذلك".

وأضاف "مأدبة يوم غد ستكون في منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري، وستكون بحضور جميع قادة الإطار التنسيقي، لا سيما زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي".

وتابع "حواراتنا في الإطار التنسيقي مفتوحة مع الجميع، والتيار الصدري جزء من الإطار ومن البيت الشيعي، والاجتماع يأتي تلبيةً لمصلحة عامة، وليس بالضرورة أن يكون الاجتماع المُرتقب ناتجًا عن وساطة داخلية أو خارجية".

وأعلن مكتب زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، في وقت سابق، بأن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، سيكون في ضيافة "الإطار التنسيقي" يوم غد الخميس.

وقال هشام الركابي مدير مكتب المالكي في تدوينة رصدها "ألترا عراق"، إن "السيد الصدر سيكون في ضيافة الإطار التنسيقي يوم غد".

ولم يصدر أي تعليق من إعلام التيّار الصدري بشأن اللقاء حتى كتابة الخبر، لكن المحلل السياسي، مناف الموسوي، قال في لقاء تلفزيوني تابعه "ألترا عراق"، إن "لقاء الصدر بالإطار التنسيقي غير مؤكد حتى اللحظة".

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