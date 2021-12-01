2021/12/02 | 00:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد الجدل من جديد في مصر حول مطربي المهرجانات، بعد أن اتهم المغني عمر كمال بـ"الإساءة" لبلاده خلال حفل غنائي له برفقة مغنيين آخرين في السعودية

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