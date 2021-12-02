حزب بارزاني يكشف عن آلية توزيع المناصب داخل البيت الكردي بكردستان العراق

2021/12/02 | 00:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- اربيل كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، اليوم الأربعاء، عن آلية توزيع المناصب داخل البيت الكردي.وقال سلام، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "كخطوة أولى سنجتمع مع الاتحاد الوطني من أجل توحيد البيت الكردي والذهاب إلى بغداد بمطالب موحدة".وأضاف أنه "بعد تشكيل تحالف من الحزبين سيتم تحديد المناصب المخصصة للكرد وحسمها عن طريق النقاط".وتابع عضو الحزب: "حيث لمنصب رئاسة الجمهورية ستكون 30 نقطة وتحسب لكل مقعدين نقطعة وكذلك بقية المناصب حسب الأهمية".

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