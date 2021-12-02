بكاس العرب ..الاردن يفوز على السعودية بهدف دون رد

2021/12/02 | 00:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / نال منتخب الاردن 3 نقاط مهمة بفوزه مساء اليوم على نظيره السعودي بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الاولى للمجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب في قطر .سجل الهدف اللاعب السعودي خليفة الدوسري خطأ في مرماه في الدقيقة 62 من المباراة.وبهذا الفوز احتل المنتخب الاردني المركز الثاني بمجموعته بعد المنتخب المغربي الذي فاز اليوم على نظيره الفلسطيني برباعية دون رد./انتهى3

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