الممثل الدائم للعراق لدى مكتب الامم المتحدة في جنيف يلقي كلمة مجموعة شرق المتوسط في اجتماعات جمعية الصحة العالمية (WHASS)

2021/12/02 | 00:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/القى الممثل الدائم للعراق لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السفير عبدالكريم هاشم مصطفى، كلمة مجموعة إقليم شرق المتوسط (EMRO) في منظمة الصحة العالمية التي تضم 22 دولة ، خلال اجتماعات الدورة الاستثنائية الثانية لجمعية الصحة العالمية (WHASS) للنظر في وضع اتفاقية او صك دولي للمنظمة بشأن التأهب والاستجابة للجوائح، ومناقشة تقرير الفريق العامل المعني بتعزيز تأهب المنظمة والاستجابة للطوارئ الذي انشئ بموجب قرار جمعية الصحة العالمية (WHA74.7) بعد تفشي وباء (كوفيد 19).وأشار الممثل الدائم في كلمته بحسب بيان لوزارة الخارجية , إلى دعم موقف الفريق العامل المعني بتعزيز تأهب المنظمة واستجابتها للطوارئ الصحية بشأن تعزيز لوائح الصحة الدولية (2005) وذلك من خلال إجراء تعديلات هادفة، آخذين بنظر الاعتبار أن هناك بعض الجوانب المهمة للاستعداد للطوارئ الصحية والاستجابة لها قد لا يتم تناولها بالكامل في نطاق اللوائح الصحية الدولية ، وبالتالي قد تكون هناك حاجة إلى اداة جديدة محتملة تركز على الثغرات في مجالات الحكم والقيادة والتمويل الكافي و المستدام، وتبادل مسببات الأمراض والعينات والمعلومات الجينية وكذلك تحسين الوصول العادل والمنصف وفي الوقت المناسب للقاحات وخاصة في بلدان المنطقة خلال وباء (كوفيد-19).واشار البيان الى ان , الاجتماعات المذكورة المنعقدة في جنيف للمدة (11/29-2021/12/1) شهدت إلقاء العديد من وزراء الصحة في الدول الأعضاء في المنظمة بيانات رسمية، فضلاً عن كلمتي المستشارة الألمانية انجيلا ميركل و تيدروس ادهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية"./انتهى2

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