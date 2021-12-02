مقتل شقيقين بسبب ’ثأر’ قديم في محافظة ذي قار

2021/12/02 | 00:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - ذي قار

أفاد مصدر في شرطة محافظة ذي قار، الأربعاء، بأن شقيقين لم يتجاوزا العشرين من عمرهما قتلا على يد شخص بسبب ثأر قديم شمالي المحافظة.

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وقال المصدر لـ"ناس"، (1 كانون الأول 2021): أن "المدعو (ح.ع.ط) أطلق النار على شقيقين مواليد 2001 و2005 وأرداهما قتيلين خلال عودتهم من المدرسة بسبب حادث قتل قديم بين عائلتيهما بمنطقة الزغبي بقضاء الدواية".

وأضاف المصدر، أن "شرطة الدواية أرسلت خمس دوريات لملاحقة الجاني الذي لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة، وتم تعميم اسمه وأوصافه على السيطرات الداخلية والخارجية".

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