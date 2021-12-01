الكاظمي يهنئ منتخب شباب العراق بإحرازهم بطولة غرب آسيا للشباب

2021/12/02 | 00:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء، منتخب شباب العراق بإحرازهم بطولة غرب آسيا للشباب.

وقال الكاظمي مغرداً “نبارك لمنتخب شباب العراق فوزه ببطولة غرب آسيا، ووجهنا بتكريمهم بما يليق بإنجازهم”.

وأضاف، “الفوز فرصة لشحذ الهمم نحو بناء قدرات عراقية رياضية ترفع اسم العراق، وندعم منتخبنا الوطني للفوز ببطولة كأس العرب..



‏شبابنا هم بناة الوطن وحملة إرثه التأريخي والإنساني”.

وتوّج المنتخب العراقي للشباب، في وقت سابق، بكأس غرب آسيا، بعد فوزه على نظيره اللبناني.

وسجل المنتخب العراقي للشباب ثلاثة أهداف في شباك نظيره اللبناني، فيما سجل الأخير هدفين فقط، وذلك خلال ركلات الترجيح، ليكون بذلك المنتخب العراقي بطلاً لغرب آسيا للشباب على حساب لبنان.

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