عاصمة إدارية جديدة ونمط جديد للتأسيس والتمويل والتشغيل

2021/12/02 | 00:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عماد عبد اللطيف سالم

أقترح أن يتضمن البرنامج الوزاري

للحكومة القادمة مشروعاً لإنشاء عاصمة

إدارية جديدة تبعد عن ضواحي العاصمة

القديمة بغداد بما لا يقل عن 50 كم.

- التصميم الأساس تُحدّده ال

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