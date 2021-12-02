2021/12/02 | 00:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن القيادي في ائتلاف دولة القانون، بهاء الدين النوري،الاربعاء، إن مأدبة الغداء التي من المقرر أن تجمع بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقادة الإطار التنسيقي ستتم في منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري.

وذكر النوري في لقاء متلفز، اليوم (1 كانون الاول 2021)، إن "الأخوة الصدريين كانوا دائما جزءا مهما من الإطار التنسيقي، ومازالوا كذلك".

وأضاف، ان "مأدبة يوم غد ستكون في منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري، وستكون بحضور جميع قادة الإطار التنسيقي، لاسيما زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي".

واوضح، ان "حواراتنا في الإطار التنسيقي مفتوحة مع الجميع، والتيار الصدري جزء من الإطار ومن البيت الشيعي، والاجتماع يأتي تلبية لمصلحة عامة، وليس بالضرورة أن يكون الاجتماع المرتقب ناتجا عن وساطة داخلية أو خارجية".

ونفى النوري أن الإطار يستعد لطرح المالكي مرشحا لمنصب نائب رئيس الجمهورية في اجتماع الغد، مؤكدا أن "الاجتماع لن يتطرق لملف رئيس الوزراء، لأن هناك الكثير من المشاكل التي ينبغي بحثها وعلى رأسها ملف نتائج الانتخابات، حيث مازلنا ننتظر موقف المحكمة الاتحادية لنرى ما إذا كانت ستقرر إعادة الانتخابات أو تلغي النتائج نظرا للإشكالات التي رافقت العملية الانتخابية".

النوري اشار ايضا الى أن "قوى الإطار التنسيقي متماسكة، وأن العلاقة ممتازة بين مكوناته، حيث كانت منظمة بدر جزءاً من ائتلاف دولة القانون في مرحلة سابقة، ولذا فإنه من المستبعد أن يتسبب اجتماع الغد باختلاف داخل مكونات الإطار".

وكان مكتب زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكيقد اعلن في وقت سابق، الأربعاء، بأن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، سيكون في ضيافة "الإطار التنسيقي" يوم غد الخميس.

وقال هشام الركابي مدير مكتب المالكي في تدوينة مقتضبة (1 كانون الأول 2021)، إن "السيد الصدر سيكون في ضيافة الإطار التنسيقي يوم غد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بحضور المالكي.. دولة القانون تكشف مكان استضافة الصدر..) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بحضور المالكي.. دولة القانون تكشف مكان استضافة الصدر..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).