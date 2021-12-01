في يومه العالمي.. كيف يستفيد العالم من تجربة الإيدز لمواجهة كورونا؟

2021/12/02 | 00:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في وقت انشغال العالم بمواجهة فيروس كورونا المستجد، يحل اليوم العالمي لمرض فقدان المناعة المكتسبة، ورغم اختلاف المرضين، إلا أن خبراء يقولون إن هناك دروسا من مواجهة "الإيدز" يمكن أن تفيد في "الحرب" على وباء كورونا.

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