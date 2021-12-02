وكالة الاستخبارات والتحقيقات تنعى احد ضباطها

2021/12/02 | 00:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / نعت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، أحد ضباطها الذي استشهد في محافظة ديالى .وقال وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية الفريق الاول احمد ابو رغيف، في بيان صحفي :" تزف وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية الشهيد البطل الرائد منير داخل جبار الذي نال شرف الشهادة في محافظة ديالى اثناء تأدية الواجب".وكان مصدر امني في ديالى ذكر في وقت سابق مساء الاربعاء :" ان ضابطا برتبة رائد في شعبة الاستخبارات في قوات الرد السريع ، استشهد متأثرا بجراح اصيب بها جراء انفجار عبوة ناسفة قرب قرية الرعاية بضواحي ناحي العبارة شمال شرق بعقوبة ".و استهدفت عبوة ناسفة دورية مشتركة للشرطة والرد السريع في ناحية العبارة ، شمال شرق بعقوبة ، الجمعة الماضية، ما ادى الى اصابة / 8 / من افراد الدورية بينهم ضابطان./ انتهى

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