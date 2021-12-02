مستشفى الإمام الحسن المجتبى يعلن قرب إفتتاح عيادة إستشارية خاصة بالطب النووي

2021/12/02 | 00:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت إدارة مستشفى الإمام الحسن المجتبى التعليمي في محافظة كربلاء المقدسة، قرب إفتتاح عيادة إستشارية خاصة بالطب النووي وأمراض الغدة الدرقية . وذكر المكتب الإعلامي لدائرة صحة كربلاء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الأسبوع القادم سيشهد إفتتاح عيادة خاصة بالطب النووي تقدم خدماتها للمرضى مجانا"ً .وأضاف، أن "هذه الخدمة تعد الأولى من نوعها في المحافظة على مستوى المؤسسات الطبية الحكومية الأخرى" .

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