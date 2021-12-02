تعالوا نبني دبي العراقية

2021/12/02 | 00:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: كاظم فنجان الحمامي

ربما لا تعلمون ان مساحة مدينة دبي

تساوي 35 كيلومتر مربع فقط، بينما مساحة

صحراء البادية العراقية الوسطى تساوي 51

ألف كيلومتر مربع، وهذا يعني أنها أكبر

من مساحة دبي بنحو 145

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