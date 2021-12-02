اين ينبغي ان يكون نفق الفاو ؟

2021/12/02 | 00:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: كاظم فنجان الحمامي

كم كانت فرحتي كبيرة عندما باشرت وزارة

النقل بحفر النفق البحري بين الفاو وام

قصر، لكنهم لما سألوا وزير النقل الحالي

فيما اذا كان هذا هو النفق الذي تحدث عنه

الوزير الاسبق (ا

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