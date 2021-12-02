نحن ولغتنا الفصحى - كمال غبريال

2021/12/02 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كمال_غبريال اللغة العربية الفصحي لم تكن لغة أي من القبائل العربية.هي صناعة محدثين أهمهم:- الخَلِيل بن أحمد الفراهيدي البصري (100 هـ170 هـ - 718م 786م)- سِيبَوَيْه (148 هـ - 180 هـ / 765 - 796م) عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي- أبو الأسود ظالم بن عمرو بن سفيان الدؤلي الكناني (16 ق.هـ/69 هـ)***اللغة من معوقات التفكير لدى المصريينفالإنسان لا يعبر فقط عن أفكاره باللغةلكنه يفكر عبر مض ......





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